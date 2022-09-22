كيف منعت الحماية المدنية كارثة في المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كارثة محققة حالت سرعة تدخل رجال الحماية المدنية بالجيزة دون وقوعها لدى نشوب حريق بمصنع للفوم.

الحريق اندلع في الطابق الأرضي الذي يضم خط الإنتاج "الماكينات" ومنع رجال الدفاع المدني امتداده لباقي الماكينات بل والطابق العلوي الذي يضم مخازن المنتجات النهائية المعدة للبيع "أطباق فوق" دون خسائر في الأرواح.

تبين بالفحص والمعاينة أن ماسا كهربائيا بإحدى الماكينات بالطابق الأرضي نتج عنه الحريق، إلا أن سرعة الوصول منعت امتداده لباقي خط الإنتاج والمخازن.

تلقى اللواء عصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الأولى.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ9 سيارات إطفاء بينها 4 خزانات مياه استراتيجية بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بمصنع لمنتجات الفوم على مساحة 3 آلاف متر مكون من طابقين، وأمكن السيطرة على الحريق وإخماد الحريق دون إصابات.

وأجرى رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.