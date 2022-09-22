اختفاء 10 أيام ورائحة كريهة.. قصة سيدة عاشت وحيدة وعثر الأهالي على جثتها في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

عاشت السيدة خمسينية العمر وحيدة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وبعد غيابها لعدة أيام وعدم ظهورها في المنطقة حاول بعض جيرانها الوصول إليها للإطمئنان عليها ولكن فوجئوا برائحة كريهة تنبعث من شقتها.

أبلغ الأهالي على الفور قسم شرطة بولاق الدكرور، بانبعاث رائحة كريهة داخل شقة سكنية بدائرة القسم. فانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر في حالة تعفن.

تم نقل جثة السيدة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

ومن جانبه أفاد أحد شهود العيان "م.ح" صاحب محل ميكانيكي، ومقيم بالعقار المجاور لمكان الواقعة، أن السيدة المتوفاة تُقيم بمفردها داخل شقتها، وأنها اختفت منذ 10 أيام عن أنظار السكان حتى فوجئ الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقتها: "محدش شافها من 10 أيام واتفاجئنا إنها ماتت، عاشت وحيدة وماتت وحيدة".

وفرضت الشرطة كردونا أمنيًا بمحيط العقار محل البلاغ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.