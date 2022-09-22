أخبار مصر

اختفاء 10 أيام ورائحة كريهة.. قصة سيدة عاشت وحيدة وعثر الأهالي على جثتها في بولاق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

عاشت السيدة خمسينية العمر وحيدة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وبعد غيابها لعدة أيام وعدم ظهورها في المنطقة حاول بعض جيرانها الوصول إليها للإطمئنان عليها ولكن فوجئوا برائحة كريهة تنبعث من شقتها.

أبلغ الأهالي على الفور قسم شرطة بولاق الدكرور، بانبعاث رائحة كريهة داخل شقة سكنية بدائرة القسم. فانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر في حالة تعفن.

تم نقل جثة السيدة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

ومن جانبه أفاد أحد شهود العيان "م.ح" صاحب محل ميكانيكي، ومقيم بالعقار المجاور لمكان الواقعة، أن السيدة المتوفاة تُقيم بمفردها داخل شقتها، وأنها اختفت منذ 10 أيام عن أنظار السكان حتى فوجئ الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقتها: "محدش شافها من 10 أيام واتفاجئنا إنها ماتت، عاشت وحيدة وماتت وحيدة".

وفرضت الشرطة كردونا أمنيًا بمحيط العقار محل البلاغ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا