المعاينة: ماس كهربائي بماكينة نتج عنه حريق مصنع للفوم بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة سبب حريق شبَّ داخل مصنع لإنتاج الفوم بمدينة السادس من أكتوبر، الخميس.

تبين بالفحص والمعاينة أن ماسا كهربائيا بإحدى الماكينات بالطابق الأرضي نتج عنه الحريق، إلا أن سرعة الوصول منعت امتداده لباقي خط الإنتاج والمخازن.

تلقى اللواء عصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الأولى.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ9 سيارات إطفاء بينها 4 خزانات مياه استراتيجية بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بمصنع لمنتجات الفوم على مساحة 3 آلاف متر مكون من طابقين، وأمكن السيطرة على الحريق وإخماد الحريق دون إصابات.

وأجرى رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.