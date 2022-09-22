إعدام ومؤبد.. ضبط 3 أشخاص هاربين لاتهامهم في قضية قتل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالمنيا، محكوما عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في قضية قتل.

وكانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، مفادها اختباء 3 أشخاص مقيمين بالمنيا، محكوما عليهم "بالإعدام – السجن المؤبد" في قضية "قتل" بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم بمكان اختبائهم،

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.