شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التدريبية الـ15 لأئمة ووعاظ ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الجهود المبذولة والمتواصلة للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر لترسيخ مفهوم الوسطية فى ليبيا الشقيقة، عُقدت بمقر المنظمة بالقاهرة بالتعاون مع أكاديمة الأزهر العالمية للتدريب، الدورة التدريبية الخامسة عشر لعدد من الأئمة والخطباء من مختلف المناطق الليبية.

حاضر بالدورة التدريبية مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف، بينوا خلالها العديد من القضايا الفكرية أمام هؤلاء المتدربين، ووضعوا لها حلولا من الشرع الشريف.

جدير بالذكر أن دور المنظمة يأتى مقاوما لهذه الآفات الفكرية الخارجة عن إطار الشرع والتي تتعارض مع سماحة المنهج الإسلامي الوسطي الحنيف.

وأكدت المنظمة أن هذه الجهود التي تبذلها انطلاقا من رسالتها في نشر الفكر الوسطي ومقاومة الفكر المتشدد الذي يريد أن يخرب البلاد ويشرد العباد.

ومن جانبهم قدم المتدربون الحاضرون شكرهم وتقديرهم لجهود الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر وعلمائه الأجلاء على ما قدموه من مادة علمية مكثفة أفادتهم في تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة والتي ساعدتهم على إزالة اللبس نحو الكثير من القضايا الشائكة والمسائل الفقهية العالقة وشرحها شرحا مستفيضا ووافيا من خلال مفكري وكبار أعلام مشايخ الأزهر الشريف.

وبختام الدورة الأخيرة يكون قد وصل عدد المتدربين الليبيين في المنظمة إلى أكثر من 600 متدرب، من مختلف مناطق ليبيا، بما يساهم في إعادة الاستقرار داخل المجتمع الليبي.