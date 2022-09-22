شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر: الشركات المنفذة لمشروعات الكهرباء بـ"حياة كريمة" جميعها محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركات المنفذة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بـ150 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة التى لتحسين مستوى المعيشة بهذه المراكز جميعهم شركات وطنية محلية، وذلك بهدف تشجيع الصناعة المحلية.

أوضح شاكر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مبادرة حياة كريمة تهدف الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها في هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 150 مركز.

وأشار الوزير إلى أن تطوير شبكات الكهرباء بـ150 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة ستتم على 3 مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والتى تضم حوالى 50 مركز ستبلغ التكلفة الإجمالية المبدئية حوالى 23 مليارجنيه كمرحلة أولى.