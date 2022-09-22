شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتابع مؤشرات الأداء بنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه فى نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والذى يشمل النطاق الجغرافي للشركة عدد ( 5 ) محافظات وهم ( الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد ) وتمثل مساحة هذه المحافظات 51% من مساحة مصر ، ويبلغ عدد قطاعات التوزيع للشركة 7 قطاعات توزيع وعدد الهندسات 63 هندسة وعدد الأفرع التجارية 74 فرع وعدد المجالس القروية 221 مجلس .

هذا ويبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة حوالى 4,2 مليون مشترك منهم عدد 2,2 مليون لديهم عدادات تقليدية، وعدد 1,97 مليون لديهم عدادات مسبق الدفع ، وعدد 26 ألف لديهم عدادات ذكية .

وتشمل مكونات شبكة التوزيع لشركة مصر الوسطى كما يلي :

210 موزع

11547 كم كابلات جهد متوسط.

22125 كم خطوط جهد متوسط.

30337 محول

8385 ميجا فولت أمبير سعة المحولات.

4465 كم كابلات جهد منخفض.

38947 كم خطوط جهد منخفض

وقامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالي 2021/2022 بمبلغ 400 مليون جنيه يشمل خطة التوسعات وكذلك خطة الإحلال والتجديد بنسبة تنفيذ 100 % ،كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 بمبلغ يصل إلى حوالى 450 مليون جنيه وما تم تنفيذه خلال شهري يوليو وأغسطس 22 بمبلغ 97.2 مليون جنيه.

وتقوم الشركة بتنفيذ 39 مغذيا جديدا لتخفيف الأحمال على المغذيات القائمة لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، كما تقوم الشركة بتنفيذ عدد 531 محول جديد لتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وكذلك لاستيعاب مشتركين جدد .

ونفذت الشركة التغذية الكهربائية لعدد 15 مشروعا استراتيجيا للغير على سبيل المثال توصيل التيار الكهربائي ل 70 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات بالإضافة لمشروعات محطات المياه والصرف الصحي وإشارات السكة الحديد وغيرها .

وفيما يتعلق بمشروعات الغير فقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خلال العام المالي 2021/2022 بمبلغ يصل إلى حوالى 813.517 مليون جنيه و خلال شهري يوليو وأغسطس تم التنفيذ بمبلغ 201 مليون جنيه .

- قامت الشركة بتنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ضمن مشروع الدولة حيث ما تم تنفيذه من عام 2017 حتى 2022 كالآتي :

- تم الانتهاء من تنفيذ عدد 568 عملية .

- إجمالي أطوال الكابلات المنفذة بلغت 343.3 كم .

- إجمالي تكلفة هذه العمليات مبلغ 367 مليون جنيه .

- مخطط خلال العام الحالي 2022/2023 تنفيذ أطوال كابلات حوالي 43.7 كم بمبلغ 45 مليون جنيه .

- وحفاظاً على مهمات الشبكة تقوم الشركة بعمل برنامج صيانة لجميع مهمات الشبكة حيث ما تم تنفيذه خلال العام السابق 100% طبقاً للبرنامج المعد لذلك وخلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي .

وسعياً لتحقيق رضاء العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال .

ويتم تنفيذ مشروع حياة كريمة في جميع محافظات الشركة لعدد 17 مركز يمثل 482 قرية للمرحلة الأولى ، حيث يبلغ إجمالي عدد المشتركين المستفيدين من المشروع حوالى 1,1 مليون مشترك وهو ما يمثل 25% من إجمالي مشتركين الشركة ، علماً بأن إجمالي عدد السكان المستفيدين من مشروع المرحلة الأولى عدد 6,5 مليون مواطن .

قامت الشركة بتطوير عدد 22 مركز خدمة منهم عدد ( 6 ) مركز خدمة تم تطوره من حيث الهوية البصرية ، وتيسيراً على المواطنين حيث قامت الشركة بتجهيز عدد ( 2 ) سيارة للعمل كمركز خدمة متنقل في الأماكن البعيدة .

قام قطاع نظم المعلومات بالشركة بتنفيذ برنامج إدارة متحصلات الخزينة ذاتياً حيث جارى العمل على ميكنة التحصيل طبقاً لاتجاه الدولة للتحول الرقمي حيث تم التعاقد مع أحد البنوك المصرية لتوريد ماكينات تحصيل لإلغاء الفواتير الورقية حيث بلغت الفواتير الالكترونية المحصله حوالى 1,9 مليون فاتورة ومتبقى حوالى 900 ألف فاتورة وجارى العمل على تحويلهم الكترونياً ، ويؤدى ذلك إلى توفير تكلفة طباعة الفواتير والأحبار وخلافه وإحكام الرقابة على متحصلات الشركة ودخول المتحصلات في حساب الشركة في ذات يوم التحصيل .

بالنسبة للطلبات المقدمة على المنصة الموحدة وخاصة بتركيب العدادات لا تؤول الشركة جهداً فى تقديم خدمة مميزة للعملاء حيث يتم مراجعة الأوراق المقدمة على المنصة ويتم عمل المعاينات الفنية لها وفى حالة المطابقة الفنية لشروط التركيب يتم الموافقة والتركيب حيث تقدم على المنصة حتى الآن عدد إجمالى 443476 طلب واجمالى ما تم الموافقة عليه لعمل المعاينات عدد 309379 طلب ما تم تركيب عداد لهم عدد 224838 طلب .

وحول التصدى لسارقى التيار الكهربائى لما له تأثير على ايرادات الشركة تقوم الشركة عن طريق حاملى الضبطية القضائية بعمل حملات مكبرة لمنع سارقى التيار الكهربائى وعمل محاضر لهم وبلغ اجمالى ما تم تحصيله خلال العام المالى 2021/2022 حوالى 354879 الف جنيه ، وخلال شهرى 8،7 للعام الحالى حوالى 69914 الف جنيه.

وكذلك تقوم الشركة بتوفير جميع الوسائل لشرطة الكهرباء ومساعدتها لمحاربة سارقى التيار الكهربائى وبلغ ما تم تحصيله خلال العام السابق مبلغ 737392 الف جنيه وخلال شهرى 8،7 مبلغ 129068 الف جنيه.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الإهتمام بجودة الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين ، ورفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب على خدمة العملاء.

كما أكد على الاهتمام بسرعة الرد على الشكاوى وحلها ، ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.