شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تعلن إطلاق جائزة التميز فى صحافة المناخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة عن شروط الدورة الجديدة لمسابقة التميز الصحفى لصحافة المناخ التى تحمل اسم الكاتب الصحفى الراحل محمد عبد المقصود نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار.

وقد جاءت شروط المسابقة كالتالى:

تشمل الصحفيين، أعضاء نقابة الصحفيين وكذلك المتخصصين فى المجال من غير أعضاء النقابة لمزيد من فتح فرص التنافس والتميز،

وأن تكون الأعمال منشورة من يناير 2022 حتى آخر أكتوبر 2022، ويتم تلقى الأعمال حتى آخر نوفمبر 2022، على أن يتم إعلان نتيجة المسابقة آخر ديسمبر 2022، وتكون الأعمال المنشوره عن قضايا البيئة وتأثيرها على الإنسان و تغير المناخ وكيفية التكيف وطرح الحلول، وتختص المسابقة بفنون العمل الصحفى الإبداعية بصورها المختلفة التقليدية والحديثة، بشرط عدم التقدم بموضوعات سبق لأصحابها الفوز بها فى أى مسابقة.

ومن فاز في المسابقة السابقة لا يحق له المشاركة فى المسابقة الثانية لإعطاء فرصة الفوز لزملاء آخرين

قيمة الجوائز كالتالى:

الجائزة الأولى عشرة آلاف جنيه

الجائزة الثانية سبعة آلاف جنيه

الجائزة الثالثة خمسة آلاف جنيه

الجائزة الرابعة خمسة آلاف جنيه

الجائزة الخامسة ثلاثة آلاف جنيه

الأوراق المطلوبة

تقدم الأعمال المرشحة من أصل الموضوع المنشور فى التاريخ المحدد للمسابقة ومعه 4 نسخ وورد مكتوبة بدون اسم الصحفى أوالجهة التى ينتمى لها وإلا يتم استبعاده، التقديم مفتوح لكل الاصدارات والمواقع، ويتم تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة كارنية نقابة الصحفيين أو كارنية الجريدة أو الموقع مع الموضوعات المقدمة.

جدير بالذكر أنه شهدت نقابة الصحفيين منذ شهر تخريج وتكريم الدفعة الأولى من دورة "صحافة المناخ" للصحفيين، والتي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب.