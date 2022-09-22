شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم السبت على السواحل الشمالية الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر حتى الجمعة إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار فترة التنبؤ، فيما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية إلى سقوط أمطار خفيفة يوم السبت تصل إلى 1مم.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.



خريطة الأمطار



جانب من الخريطة