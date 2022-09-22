شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية ببرنامج "تكافل وكرامة" بعد إضافة أسر جديدة بشكل منتظم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أشارت إلى انتظام اليوم، الخميس، للمستفيدين من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.

ويتم صرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعد زيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" 5.1 ملايين أسرة.