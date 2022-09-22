شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لـ30 من رؤساء مراكز ومدن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة فى تدريب الكوادر المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أن اهتمام الوزارة بالاستثمار فى العنصر البشرى والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية يأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بعملية التدريب لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

وأشار آمنة إلى استمرار مركز سقارة للتدريب فى تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات، لتواصل أسبوعها السابع، بتنفيذ 5 دورات تدريبية، منها "دورة إدارة التغيير وتنمية الموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وأنواعها" لـ30 من رؤساء المراكز والمدن المنفذ بها "حياة كريمة" بمحافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان، وتستهدف الدورة التدريبية رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في المحافظات المشار إليها فى مجال آليات التغيير، وإدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين فى اختيار مشروعات التنمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية، وآليات متابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل ، والتشغيل وإدارة الاصول المحلية، مشيرا إلى أنه تم اختيار الموضوعات التى يتم التدريب عليها وفق أحدث البرامج التدريبية المخصصة لها، لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية فى المرحلة المقبلة.

وأشار اللواء آمنة إلى أن الأسبوع التدريبى السابع يشمل أيضا 4 دورات تدريبية هى: تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وادارة الفعاليات الإعلامية ، واللغة انجليزية ، و تطوير مهارات العاملين بإدارات الاتصال السياسى ، اضافة الى تطوير مهارات العاملين بإدارات التعاقدات الحكومية، ويستفيد من هذه الدورات 120 متدربا من مختلف المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن دورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وادارة الفعاليات الإعلامية" ، يستفيد منها 30 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ، و تستهدف تأهيل المتدربين و تطوير قدراتهم ومهاراتهم مع التدريب العملي والممارسات المتعلقة بإدارة آليات الأزمات والكوارث والتعامل معها وفق البيئات الاستراتيجية المختلفة ، و تحليل التهديدات والمشكلات والمخاطر المتعلقة في حل المشكلات الإدارية وتحويلها من أزمات إلى فرص.

وأفاد اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبى لإدارة الأزمات يركز على دراسة حالات تطبيقية عن الأزمات والكوارث الأمطار والسيول، وكيفية إعداد السيناريوهات والتخطيط لمجابهتها، ويتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تطبيقية لأساليب تحليل المخاطر وحل المشكلات ، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية عن كيفية التعامل مع الأزمات إعلامياً ، وتطبيق نماذج متعددة لمحاكاة لادارة الازمات بالمحافظات ، كما يتعرف أيضاً المتدربون على أهمية دور المعلومات في إدارة الازمات ودور القيادات في إدارة الأزمة .

ووجه وزير التنمية المحلية، بتقييم أداء المتدربين خلال الدورة التدريبية ، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده ، وذلك تأكيداً على استراتيجيات التدريب والتطوير التى تنظر إلى النشاط التدريبى على أنه إستثمار قصير و طويل الأجل , له أثر فعال وعائد يوازى ، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه، ويؤدى بالتالى الى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية.

وفى ذات السياق احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بإنتهاء فعاليات دورات الأسبوع التدريبى السادس من الخطة التدريبية للمحليات ، و يتضمن عدد 4 دورات تدريبية يستفيد منها (139) متدرباً من جميع المحافظات ، و يتضمن الأسبوع دورة تنمية مهارات العاملين فى صندوق التنمية المحلية ، و دورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف ، فيما تستمر دورتا أساسيات استخدام الحاسب والاوفيس ، و تنمية المهارات الإدارية والقيادية لتـأهيل قائدات العمل التنفيذى النسائية الحالية والمستقبلية للأسبوع الثاني على التوالى.