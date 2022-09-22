شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ الجيزة يتابع أعمال النظافة بمركز أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمد نور الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ الجيزة، بجولة ميدانية بالوحدة المحلية بالمنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، تفقد خلالها أعمال النظافة والخدمات المؤداه وحل شكاوى المواطنين؛ للتأكيد على حسن سير العمل ومدى الالتزام بأداء الأعمال اليومية.

وخلال الزيارة، عقد محمد نور الدين، اجتماع مع رؤساء الوحدات القروية ونواب رئيس المركز والمدينة، بحضور اللواء محمد عبدالحميد رئيس المركز والمدينة، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن.

وشدد السكرتير العام المساعد، الالتزام بتنفيذ توجيهات المحافظ من المتابعة المستمرة لأعمال النظافه والتأكيد على تفعيل منظومة الجمع السكنى وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى مع الحفاظ على نظافة الترع والمصارف التى تم تبطينها، والتواصل الدائم لحل مشاكل المواطنين وإبراز جهود الدولة فى كافة الخدمات، والتأكيد على جاهزية المدارس بالقرى لاستقبال العام الدراسي الجديد من تلافى كافة الملاحظات من الداخل والخارج، واستمرار أعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق الترابية.