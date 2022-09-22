شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: حريصون على وجود "بنك معلومات" بشأن "سوق العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة إلى العمل بروح الفريق الواحد، من خلال خطة واضحة قائمة على المعلومات ،والبيانات الصحيحة ،والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للبدء في تنفيذ خطة عمل منظمة، لخدمة سوق العمل في الداخل الخارج ،وتوفير الدراسات والأبحاث والمعلومات الحقيقية والموثقة ،وتطوير "منظومة المعلومات "،مؤكدا أن "الوزارة"، تمتلك من الإمكانيات والقدرات والبشرية، والإدارية ما يؤهلها للقيام بدور أكبر في خدمة الوطن والمواطن، وتقديم معلومات لمؤسسات الدولة بكل ما يخص بملف "القوى العاملة".

جاء ذلك خلال لقاء" الوزير" صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، مع وكلاء الوزارة، رؤساء الإدارات المركزية لمراجعة خطة عمل كل إدارة، والعمل على دراسة كافة الملفات التي تختص بها الوزارة.

وقال الوزير إن المواطن المصري يحتاج الان اكثر من اي وقت مضى أن يشعر بدور وزارة القوى العاملة بشكل عملي، وبكل مصداقية وشفافية،وكذلك دورها في التفاعل بشكل أكثر مع سوق العمل الداخلي والخارجي ،من خلال استراتيجية حقيقة تتوفر فيها كافة المعلومات اللازمة خاصة في ملفات التشغيل والتدريب،والسلامة والصحة المهنية والتفتيش،والعمالة غير المنتظمة ،ومراكز التدريب الاداري لتأهيل العاملين بمديريات القوى العاملة ،وغيرها من الملفات،وذلك تماشيا مع طموحات الدولة المصرية ،في" الجمهورية الجديدة"وخطط "التحول الرقمي".. موضحا أن الوزارة حريصة على وجود "بنك معلومات" قوى يخدم مؤسسات الدولة بما تحتاجه من بيانات عن سوق العمل ..ودار حوار بين "الوزير"، ووكلاء الوزارة بشأن تعامل وتواصل بين الإدارات المركزية ،والمديريات بالمحافظات ،موجها بالمتابعة اليومية للتأكد من حصول المواطن على خدماته من "الوزارة"،خاصة تقديم كافة الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة ،ومتابعة مدى مصداقية المنشآت التي تعلن عن توفير فرص عمل لديها.