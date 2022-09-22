شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الخميس كالتالى-
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8 جنيهات.
- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 12.5 جنيها.
- الجزر بـ 10.5جنيه.
- الخيار بـ 9
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان العروس 8 جنيهات.
- الفلفل البلدى 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 18جنيها.
- الليمون بـ 11 جنيها .
- بامية 25 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.
- البامية 25 جنيها