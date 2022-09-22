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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات  والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم  الخميس كالتالى-

 

- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.

 

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 8 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12.5 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ  9

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 8 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 8 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 7 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

 

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

 

‏‎‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.

 

- البامية 25 جنيها

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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