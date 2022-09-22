لمخالفة الاحتياطات والاشتراطات البيئية.. ضبط مستشفى ومركز خاص للجراحة العامة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن حملة تفتيشية مُوسعة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأسفرت جهود الحملات في مجال التفتيش البيئي، عن ضبط قضيتين؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستشفى "خاص"، ومركز "خاص" للجراحة العامة بنطاق محافظة الجيزة؛ لوجود مخالفات، أبرزها عدم مطابقة السجل البيئي للواقع، وعدم مطابقة سجل المواد والمخلفات للواقع، وعدم وجود ترخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، وعدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية، وعدم فصل المخلفات الطبية من المنبع، وعدم وجود سجلات تسليم وتسلم النفايات الطبية، وعدم وجود تهوية بغرفة تخزين النفايات الخطرة، وعدم وجود موافقة بيئية وعدم وجود سجل الحالة البيئية.

كما أسفرت في مجال حماية البيئة، عن ضبط 3 قضايا بنطاق محافظة القاهرة، بمضبوطات بلغت 288 طائرا مذبوحا ومجهزا ومعدا للتداول بدون بيانات ومجهول المصدر، و984 زجاجة مياة غازية، و267 كيلو جراما "لحوم - دواجن – سمن نباتي – أرز – مكرونة – آيس كريم).

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.