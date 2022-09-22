أخبار مصر

حملة اليوم الواحد.. تحرير 91 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات -التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة- عن ضبط 91 ألفًا و693 مخالفة متنوعة من بينها 23 ألفًا و249 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2073 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية و17 مخالفة موقف عشوائي و27 مخالفة لشروط الترخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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