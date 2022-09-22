انتحلوا صقة أطباء.. كواليس سقوط عصابة الطب البديل في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بانتحال صفة أطباء والنصب على المواطنين، بدعوى علاجهم بالطب البديل.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بممارسة نشاط احتيالي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين، من خلال انتحالهم صفة أطباء وقدرتهم على علاج بعض الأمراض- على خلاف الحقيقة- بطرق الطب البديل، وقيامهم باستغلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن ذلك النشاط غير المشروع، وتمكنوا من خلال ذلك من استقطاب العديد من ضحاياهم.

وضبط بحوزة المتهمين العديد من الأدوات الطبية وأجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة.. وبفحص الأجهزة والهواتف المحمولة المضبوطة فنياً، تبين وجود صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء المتهمين على شبكة "الإنترنت" ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.