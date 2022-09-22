وزير الرى يعلن تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول استعداداً للأمطار

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول استعدادًا لفترة الأمطار الغزيرة والسيول، بحضور المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى.

قال سويلم، إنه يتم مراجعة كافة منشات الحماية من السيول فى محافظات الجمهورية مشيرًا إلى أن منطقة سيناء والصحراء الشرقية ومطروح يوجد بهم 1162 عملا صناعيا ما بين سد وبحيرة صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعبر ومفيض.

أضاف سويلم أنة تم التفتيش على 117 مخرا للسيول فى محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم وحلوان والإسماعيلية " وتم تحديد الحالات مع متابعة أعمال الصيانة.

أوضح سويلم أن معظمهم بحالة جيدة والبعض يحتاج إلى أعمال صيانة سريعة وهو ماتم تكليف الإدارات المختلفة بالإسراع فى عمليات الإعداد والصيانة وهدف الزيارة هو المرور على بعض النقاط التى تحتاج إجراءات سريعة وإعطاء التوجيهات بانهاء الأعمال فى أسرع وقت.

وقال سويلم، إن التغيرات المناخية جعلت الوزارة تعدل من تصميمات المخرات بما يتواكب مع التطرف الهيرولوجى الذى أدى إلى زيادة كميات المياه فى العام الماضى فى بعض الأماكن إلى أكثر من الثلث وهو ما يتطلب مراجعة وتحديث القدرة الاستيعابية المخرات والبحيرات الصناعية فى بعض المواقع لتستوعب احتمالية تكرار فى 300 عام بدلا من المتبع فى الماضى.