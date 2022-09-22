انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من غدا الخميس 22 سبتمبر حتى الثلاثاء 27 سبتمبر المقبل.

وقالت الهيئة، يسود غدًا الخميس، ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية؛ ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، تكون أتربة عالقة نهاراًعلي مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تتزايد فرص سقوط الأمطار بنسبة 20% علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

الجمعة 23 سبتمبر

تتوقع الأرصاد انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة علي شمال البلاد حتى الصعيد بحوالي درجتين إلي 3 درجات ليسود طقس حار نهارًا معتدل ليلاً.

وتتراوح نسبة الرطوبة من 35 الي 40% نهاراً ،علي أن تكون ليلاً من 75 إلي 80% .

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 35 24

نخل 31 18

طابا 33 24

نويبع 34 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 38 26

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 39 25

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27