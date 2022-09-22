شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مشروع نقل كهربائى فى محمية نبق بشرم الشيخ × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
وخلال هذا التقرير نقدم بعض المعلومات عن فوائد مشروع السيارات الكهربائية والدراجات المائية بمحمية نبق..
1- المشروع هو أحد الخدمات الجديدة الصديقة للبيئة المقدمة بمحمية نبق.
2- ينفذه مجموعة من الشباب المصرىن لدعم السياحة الشاطئية.
3- يعتمد المشروع على طرق جديدة وغير تقليدية لتنشيط السياحة البيئية.
4- يعتمد المشروع أيضا على مشاركة المجتمع المحلى للمساهمة فى تنميتهم اقتصاديا .
5- يسعى المشروع للحفاظ على التراث الاجتماعى والبيئى و الثقافى للمحمية واعتبارها مصدر جذب سياحى بالمحميات .
6- المشروع يثبت نجاح الاستراتيجية المصرية للتصدى لتحديات القطاع البيئى من منظور اقتصادى.
7- المشروع يساهم أيضا فى صناعة استثمارات تحمى البيئة وتحافظ عليها، كأحد أصولها وتوفر فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب.
8- المشروع يعد نموذجا تجريبيا سيتم العمل على التوسع فيه خلال الفترة المقبلة.
9- مشروع السيارات الكهربائية داخل محمية نبق، يقوم على فكرة توفير تجربة سياحية فريدة بالمحمية باستخدام عربات صديقة للبيئة للتجول داخل المحمية.
10- يتضمن المشروع أيضا طرق لزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة المانجروف السفينة الغارقة.
11- يقوم المشروع على استخدام السيارات الكهربائية التى لا تتجاوز سرعتها 40 كم فى الساعة.
12- يستعين المشروع بالسكان المحليين فى تقديم الخدمات للزائرين للمحنيات وحراسة الموقع المخصص للنشاط.