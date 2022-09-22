شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مشروع نقل كهربائى فى محمية نبق بشرم الشيخ × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستثمارات البيئية فى مصر وخاصة المحميات الطبيعية أصبحت علامات مميزة، جعلت من البيئة فرصة حقيقية للنمو والارتقاء وحماية البيئة والتنوع البيولوجى، مع دمج المشروعات الخضراء فى قطاع حماية الطبيعة وهو نموذج مختلف لتوفير تجربة بيئية مميزة وفريدة ذات طابع مصرى وبمستوى عالمى لجذب محبى السياحة البيئية، وتوفر مزيدا من الاستمتاع، وضمن سبل الترفيه للسائحين مع حماية الطبيعة ومواردها، ضمن برنامج الحكومة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خصراء ومستدامة، بكل مرافقها بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من الوزارات المعنية ومحافظة جنوب سيناء وبعض المستثمرين والشباب المصرى والمجتمع المحلى.

وخلال هذا التقرير نقدم بعض المعلومات عن فوائد مشروع السيارات الكهربائية والدراجات المائية بمحمية نبق..

1- المشروع هو أحد الخدمات الجديدة الصديقة للبيئة المقدمة بمحمية نبق.

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‏2- ينفذه مجموعة من الشباب المصرىن لدعم السياحة الشاطئية.

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3- يعتمد المشروع على طرق جديدة وغير تقليدية لتنشيط السياحة البيئية.

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4- يعتمد المشروع أيضا على مشاركة المجتمع المحلى للمساهمة فى تنميتهم اقتصاديا .

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5- يسعى المشروع للحفاظ على التراث الاجتماعى والبيئى و الثقافى للمحمية واعتبارها مصدر جذب سياحى بالمحميات .

6- المشروع يثبت نجاح الاستراتيجية المصرية للتصدى لتحديات القطاع البيئى من منظور اقتصادى.

7- المشروع يساهم أيضا فى صناعة استثمارات تحمى البيئة وتحافظ عليها، كأحد أصولها وتوفر فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب.

8- المشروع يعد نموذجا تجريبيا سيتم العمل على التوسع فيه خلال الفترة المقبلة.

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9- مشروع السيارات الكهربائية داخل محمية نبق، يقوم على فكرة توفير تجربة سياحية فريدة بالمحمية باستخدام عربات صديقة للبيئة للتجول داخل المحمية.

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10- ‏يتضمن المشروع أيضا طرق لزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة المانجروف السفينة الغارقة.

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11- يقوم المشروع على استخدام السيارات الكهربائية التى لا تتجاوز سرعتها 40 كم فى الساعة.

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12- ‏يستعين المشروع بالسكان المحليين فى تقديم الخدمات للزائرين للمحنيات وحراسة الموقع المخصص للنشاط.