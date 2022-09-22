شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب الجدد بتمريض القاهرة يخضعون اليوم للكشف الطبى بمستشفى الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة بالجيزة، اليوم الحميس، استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، لإجراء الكشف الطبى عليهم وفق جدول زمنى محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.

وحددت جامعة القاهرة اليوم الخميس موعدا لإجراء الكشف الطبى لطلاب كلية التمريض من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و24 سبتمبر كلية التمريض من حرف (ف) إلى حرف (ي).

كما حددت جامعة القاهرة يوم 25 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ز)، و 26 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة من حرف (س) إلى حرف (ق)، و 27 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة من حرف (ك) إلى حرف (ي)، كما تم تحديد يوم 28 سبتمبر للكشف على طلاب كلية الإعلام من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و 29 سبتمبر لطلاب كلية الإعلام من حرف (ف) إلى حرف (ي)، ويوم 1 أكتوبر لطلاب كلية العلاج الطبيعي، و2 أكتوبر لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 3 أكتوبر لطلاب كلية الآثار، و 4 أكتوبر لطلاب كليتي التخطيط العمراني والتربية النوعية، و 5 أكتوبر لطلاب كليتي العلوم ورياض الأطفال من حرف (أ) إلى حرف (ض)، و 9 أكتوبر لطلاب كليتي العلوم ورياض الأطفال من حرف (ط) إلى حرف (ي).

كما تم تحديد يوم 10 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الحاسبات والمعلومات من حرف (أ) إلى حرف (ض)، ويوم 11 أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و 12 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة من حرف (أ) إلى حرف (ض)، و 13 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و15 أكتوبر لطلاب كلية دار العلوم من حرف (أ) إلى حرف (ض)و 16 أكتوبر لطلاب كلية دار العلوم من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و 17 أكتوبر لطلاب كلية الآداب من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، و 18 أكتوبر لطلاب كلية الآداب من حرف (ر)، إلى حرف (ي)، و19 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، و 20 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق من حرف (ر) إلى حرف (ي). كما تم تحديد يوم 22 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب كلية التجارة من حرف (أ) إلى حرف (خ)، و23 أكتوبر لطلاب كلية التجارة من حرف (د) إلى حرف (ص)، و 24 أكتوبر لطلاب كلية التجارة من حرف (ض) إلى حرف (ي).