شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تسكين وخدمة 1873 أسرة تضررت من سيول العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة وضعت الدروس المستفادة من تداعيات السيول الأخيرة فى نوفمبر 2021 بعين الاعتبار سواء كانت نقاط للقوة أو الضعف فى كيفية مواجهة تداعيات أى أمطار غزيرة أو سيول مستقبلية، فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية، والعمل على تخفيف آثارها السلبية.

وأوضح محافظ أسوان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تقديم الخدمات السكنية والإنسانية العاجلة لحوالى 1873 أسرة تضررت من سيول العام الماضى، منها تسكين 380 أسرة فى حى السلام، وكذا 18 أسرة بمساكن الطويسة.

وأشار "عطية" إلى مراجعة شاملة للحالات غير المستحقة لمساكن الإيواء العاجل والتى تم تسكينها خلال السيول الأخيرة، مع إخلاء المخالف منها لقواعد التسكين، وذلك لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لمواجهة أى مواقف طارئة.