شكرا لقرائتكم خبر عن ننتظركم فى شرم الشيخ.. كلمة الرئيس السيسى أمام رؤساء الدول والحكومات حول المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ.



كلمة الرئيس السيسى أمام اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ



كلمة الرئيس السيسى



كلمة الرئيس

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نتراجع كمجتمع دولي عن التزاماتنا في مواجهة تغير المناخ بصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي.

وأضاف الرئيس السيسي، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ: سندعم الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل.

وتابع الرئيس السيسي: نعلم ما يتعين على الدول النامية والأقل نموا مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتي الغذاء والطاقة.