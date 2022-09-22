شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سوهاج الجديدة": مخطط المدينة مجهز لاستيعاب 1.5 مليون نسمة 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى هارب، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، موضحًا أن المدينة هي واحدة من مدن الجيل الثالث، وهي من أجل خدمة محافظة سوهاج الأم، وتربطها مع المحافظة شبكة طرق مميزة وتبعد عن المحافظة مسافة 8 كيلومتر.

وقال هارب، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تم إنشاء 8342 وحدة سكنية بالمدينة من إجمالي، من ضمنها 7662 وحدة إسكان اجتماعي، مشيرًا إلى أن حوالى 90% من إنشاءات المدينة تم إنجازها بعد عام 2015.

وأضاف: "المدينة تتميز بأنماط متنوعة من وحدات الإسكان"، لافتا إلى مخطط المدينة مجهز لاستيعاب نحو مليون ونصف المليون نسمة بحلول عام 2050.