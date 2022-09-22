شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تداعيات تغير المناخ تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع ارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تداعيات تغيير المناخ تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم مع كل ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة: كنت اتطلع للتواجد معكم لولا ظروف طارئة حالت دون تمكنى من التواجد فى نيويورك.

وتابع: الأحداث التي جرت على مدار العام الماضى تسببت فى أزمات سياسية وتحديات في الغذاء والطاقة في شتى أنحاء العالم.