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الرئيس السيسى: تداعيات تغير المناخ تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع ارتفاع درجة الحرارة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تداعيات تغيير المناخ تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم مع كل ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة: كنت اتطلع للتواجد معكم لولا ظروف طارئة حالت دون تمكنى من التواجد فى نيويورك.

وتابع: الأحداث التي جرت على مدار العام الماضى تسببت فى أزمات سياسية وتحديات في الغذاء والطاقة في شتى أنحاء العالم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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