شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: اتطلع لاستقبالكم في قمة المناخ بشرم الشيخ وأثق في أن اجتماعنا سيخرج برسالة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحديات الخاصة بتغير المناخ تمثل أعباء إضافية على دولنا جميعا وخاصة الدول النامية.

وأضاف الرئيس السيسي، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا.

وأوضح الرئيس السيسي: اتطلع لاستقبالكم في قمة المناخ وأثق في أن اجتماعنا سيخرج برسالة قوية تمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة في شرم الشيخ.