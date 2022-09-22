شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناخ: قضية التغيرات المناخية ومخاطرها أهم أولويات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن العالم يواجه تحديات أهمها قضية التغيرات المناخية، ومخاطرها التى ستؤثر على العالم جميعا، لأن عنف الظواهر الجوية سيسود كل دولة، مؤكدا أن الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة والخالية من الوقود الإحفورى والصديقة للبيئة هى الضرورة الأكبر للحفاظ على الإنسان والحياة على الأرض.

وضرب الدكتور على قطب خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، مثالا بأنه عندما يضرب فيضان دولة من الدول يدمر البنية التحتية لها ويقتل ويشرد مئات الآلاف من البشر كما يؤثر على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رصد أهم القضايا العالمية ومخاطرها، وهى التغير المناخى والذى سيكون أقوى قضية من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ومن أى اقتصاد، لأنها تحديات ستطول الكرة الأرضية بأكملها.