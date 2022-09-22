شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 22/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:11
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 3:21
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:11
موعد صلاة الظهر 11:44 م
موعد صلاة العصر 3:12 م
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:05
وقت صلاة الظهر 11:36
موعد صلاة العصر 3:03 م
وقت صلاة المغرب 5:42 م
وقت صلاة العشاء 6:57 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 08: 3
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:01