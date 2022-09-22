مرصد الأزهر: العنصرية والإرهاب تسببا في تهديد السلم الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يحنفل في الـ 21 من سبتمبر، كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للسلام عبر الالتزام لمدة 24 ساعة باللاعنف ووقف إطلاق النار، في محاولة لترسيخ الأمن والسلام في شتى بقاع الأرض. ويأتي احتفال اليوم في وقت تتصاعد فيه مظاهر الكراهية ضد الآخر والعنصرية التي تبث سمومها في شتى مناحي الحياة بكافة المجتمعات وتتسبب في حرمان الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

فالنزاعات التي تشهدها بعض دول العالم أظهرت الحاجة إلى تعزيز جهود ترسيخ السلام والتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية، وكذلك الإرهاب الذي يضرب مصالح الدول ويهدد استقرارها وينتهك كافة الحقوق الإنسانية.

وجدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الدولي للسلام، تأكيده على أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل نشر ثقافة التعايش السلمي وتقبل الآخر وترسيخ ثقافة الحوار كلغة مشتركة بين الجميع؛ لنبذ كافة مظاهر التعصب والتمييز والعنصرية واستبدالها بأخرى تحترم الحقوق ويغلب عليها مشاعر الرحمة والتآخي.