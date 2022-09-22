ننشر حصاد معهد الأراضي والمياه والبيئة في أغسطس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أن المعهد أصدر تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والتدريبية والارشادية خلال شهر أغسطس 2022 وجاءت على النحو التالي

أولا: في إطار الخدمات الجماهيرية.

• اعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعي اليد لمساحة 75 فدان.

ثانيا: في مجال الاسمدة والمخصبات:

1- اللجنة الفنية بالمعهد:

فحص ملفات لعدد (611) مركب سمادي فنيا خاصه بالشركات والعدد الذي تم استكمال التسجيل من قبل اللجنة (333) مركب والعدد الذي تم رفضه (6) والعدد الذي به أراء فنيه (272) مركب سمادي.

2- في مجال الرقابة على الاسمدة.

• سحب وتحليل لعدد 611 عينة سماد.

• القيام بعدد 58 مأمورية تفتيش وسحب عينات سماد من الموانئ.

• إصدار تراخيص لعدد (25) مصنع سمادي بعد فحص المستندات والمعاينات على الطبيعة.

ثالثا: أنشطة بيئية وخدمية لخدمة التنمية بالدولة المصرية.

1- خدمة التحاليل للأراضي والمياه للجمهور.

1-إجراء معاينات خارجية لمساحة 468 فدان.

1-تحليل عدد (146) عينه سماد معدني.

2-تحليل عدد (263) عينة مياه.

3-تحليل عدد (261) عينه تربة.

4-تحليل عدد (100) عينه نباتيه.

5-تحليل عدد (84) عينه مستخلص.

2-معالجة التربة من النيماتودا وكذلك بيع المخصبات الحيوية وبيع وتقييم الاسمدة العضوية:

معاملة (35425) فدان محاليل النيمافرى والخمائر المنشطة.

• إنتاج وبيع (125) كيس عقدين.

• إنتاج وبيع عدد (100) لتر لقاح سويرى NPK نشط.

• إنتاج وبيع عدد (40 لتر) نيمالس .

• إنتاج وبيع عدد (5715) لتر شاي كمبوست.

• تقييم عدد (66) عينه سماد عضوى.

• الكشف عن النيماتودا في عدد 207 عينة تربة . اعفان الجذور في عدد (98) عينة تربة.

رابعا: في إطار التعاون مع المنظمات الدولية:

1- قام أ.د. محمد الخولي –مدير المعهد وأ.د. كامل مصطفي –مدير مكتب الشرق الأوسط للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بافتتاح الدورة التدريبية والتي قام المعهد بتنفيذها بعنوان "الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية" تحت رعاية المنظمة بمقر المنظمة بالدقي خلال الفترة من 7 -10 /08/2022 .

2- قام أ.د. محمد الخولي –مدير المعهد بافتتاح ورشة عمل بعنوان "التدريب علي برنامج تقدير الاحتياجات المائية والإنتاجية والاستدامة في مناطق الشرق الأدنى وشمال افريقيا" بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو ) بمقر المعهد بالجيزة يوم 28/08/2022 .

3- حضور اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرنس مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو ) بهدف وضع برنامج واضح لتقييم مشروع “سيدا” والخاص بإنتاجية المياه والحسابات المائية يوم 31/08/2022.

خامسا: في مجال المعارض والمؤتمرات ورش العمل.

1- مشاركة المعهد في الملتقي الاهرام الزراعي (مؤتمر-معرض) في دورته الثانية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 14 الي 16 أغسطس بعنوان "الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة"

2- استمرار للدور الذي يقوم به معهد بحوث الاراض والمياه والبيئة في إطار برامج التدريب الصيفي لطلبه الجامعات قام المعهد بتدريب 83 طالب وطالبة من الجامعات المصرية المختلفة خلال شهر أغسطس 2022.