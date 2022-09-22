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حوارات مجتمعية بالمحافظات.. أبرز نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيس بوك"، ملخصًا لأبرز النقاط التي انتهى إليها الاجتماع السابع والثامن للمجلس، إلى بعض النتائج المهمة.

وتتلخص النتائج فيما يلي:

-لقاء تعارفي بين مجلس أمناء الحوار الوطني ومقررين المحاور الرئيسية والمقررين المساعدين.

-توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية.

-تحديد مهام مقرري اللجان.

-الاستقرار على كتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني.

-دعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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