حوارات مجتمعية بالمحافظات.. أبرز نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيس بوك"، ملخصًا لأبرز النقاط التي انتهى إليها الاجتماع السابع والثامن للمجلس، إلى بعض النتائج المهمة.
وتتلخص النتائج فيما يلي:
-لقاء تعارفي بين مجلس أمناء الحوار الوطني ومقررين المحاور الرئيسية والمقررين المساعدين.
-توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية.
-تحديد مهام مقرري اللجان.
-الاستقرار على كتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني.
-دعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة.