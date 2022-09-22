السيسي: المناخ هو التحدي الوجودي الأخطر الذي يُواجه كوكبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه كان يتطلَّع إلى المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيوريورك، إلَّا أنَّ ظروف طارئة حالت دون تمكنه من ذلك.

وأضاف خلال كلمة مسجلة له، تمَّ بثها أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغيّر المناخ":منذ عام مضى شاركنا معًا في هذا الاجتماع في إطار الإعداد لقمة المناخ في المملكة المتحدة واليوم ونحن على بعد أسابيع قليلة من قمة المناخ السابعة والعشرين، التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، فإننا نجتمع مرة أخرى في ظل أحداثٍ جرت على مدار العام الماضي، تسبَّبَت في أزمات سياسيَّة وتحدياتٍ في العذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، طالت آثارها شتى أنحاء العالم".

وأشار إلى أنَّ التحديات تُمثِّل ولا شك أعباءً إضافية على جميع الدول وخاصة النامية منها، لذلك يجب أن تعتد الدول بالتقارير العلمية الموضوعية التي تؤكد بشكل قاطع أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يُواجه كوكب الأرض، وأن تداعياته تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة.

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