حبس 4 أشخاص لإدارة مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة نصر.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم استهداف المركز، وأمكن ضبط القائمين على إدارته عدد ٤ أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وتبين وجود ٥٢ شخصا بداخل المركز من متعاطي المواد المخدرة.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"- 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين"- عدد 2 سجل دفتري إثبات بيانات النزلاء – 2 دفتر استلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في السيطرة على متعاطي المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.