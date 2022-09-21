رُعب وفزع.. كيف أنقذت الداخلية 6 أشخاص تعطل بهم مصعد بالفيوم؟-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

دقائق من الرعب والفزع دبت في قلوب 6 أشخاص بعدما تعطل بهم المصعد بمحافظة الفيوم، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذهم دون خسائر بشرية.

وأعد قطاع العلاقات العامة والإعللام بوزارة الداخلية، فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة يرصد جهود رجال الحماية المدنية خلال إنقاذ 6 أشخاص بعد احتجازهم داخل المصعد دون إصابات.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الفيوم بتعطل مصعد كهربائي داخل إحدى المنشآت بدائرة القسم.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالفيوم إلى محل البلاغ، وتبين احتجاز 6 مواطنين داخل المصعد، وتمكنت القوات من التعامل مع الموقف واستخراج المواطنين من داخل المصعد.

ولاقت سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان المواطنين.