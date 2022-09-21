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استئناف أعمال التطوير بشوارع المخزن وعمار بالعمرانية الشرقية بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد:

أعلنت محافظة الجيزة ،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن استكمال أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق المحافظة.

وقالت الصفحة، الأربعاء، إن حي العمرانية واصل جهوده بمتابعة أعمال التوسعة والتطوير بقطاعي العمرانية الشرقيه والعمرانية الغربية، وجار استئناف العمل بشوارع المخزن و عمار من شارع خاتم المرسلين وجارى رفع المخلفات الصلبة إثر كشط طبقة الطريق المتهالكة والتجريد تمهيدا للرصف وذلك بمتابعة من سمير عويضة رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية والعمل مستمر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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