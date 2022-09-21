أمين مساعد "الدول العربية": نسعى لإطلاق تعاون لبحث قضايا الإعلام التربوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، إن المدخل القويم للتطوير وحضور فاعل للإعلام العربي، يحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق، متطلعين إلى الدفع إلى أفضل المستويات ويكون أكثر ارتباطًا بالتحديات.

وأضاف خلال مؤتمر نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الإعلام العرب، أن الدعم الإعلامي الثابت للقضية الفلطيسنية والقدس.

وتابع: ناقشنا الأفكار والتصورات للتعامل مع الشركات الإعلامية الكبرى، بالنظر إلى الخروج بتصور مع هذه الشركات من حيث المحتوى، علاوة على التباحث حول محاربة النزاعات المتطرفة التي تتلاعب بعقول الشباب واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، وخطة التحرك الإعلامي لمواجهتها.

وأشار إلى إطلاق تعاون عربي عربي في مجالات تهم الإعلام التربوي، لأنه من الامور المهمة في ظل المشكلات التي تشهدها الدول العربية.

واستطرد: نتطلع لاجتماع عملي لاستعراض كل التوصيات التي خرجت بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب.

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