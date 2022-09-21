حسين زين يستقبل وزير الإعلام البحريني لبحث سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الإعلامية من حيث التعاون في المجال الإخباري والإنتاج البرامجي المشترك والتدريب وتفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامي الموقعه بين البلدين.

و أكد زين ضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع الجانب البحريني، لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية.

وأكد الدكتور رمزان النعيمي، عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل على الدفع قدمًا بالتعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، حيث طلب تنفيذ إنتاج مشترك في أعمال درامية وبرامجية.