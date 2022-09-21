لطباعة فاتورة صحيحة.. الموعد المناسب لتسجيل قراءة عداد الكهرباء "إلكترونيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يحرص غالبية المواطنين مع قرب انتهاء الشهر على متابعة كافة المستجدات والخدمات التى تطلقها الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.

وأبرز هذه المستجدات، طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء الكترونيا لضمان تسجيل القراءة بشكل آمن وصحيح لتجنب الوقوع في أي خطأ متمثل فى إصدار وطباعة فاتورة استهلاك خاطئة بوجه خاص.

ويتم تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهريا منذ بداية الشهر حتى يوم 20 من الشهر ذاته مع مراعاة تثبيت ميعاد إدخال القراءة شهريا بموعد محدد.

ويستعرض"الخليج 365" خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا كل شهر كالتالى:-

1- إدخال على موقع خدمات الكهرباء الذكية أو تنزيل تطبيق التليفون المحمول. www.egypterases.com.

2- إنشاء حساب على الموقع أو التطبيق وسجل بياناتك المطلوبة (البريد الإلكترونى – رقم المحمول – رقم البطاقة الشخصية).

3- سجل بيانات عدادك أو الرقم الموجود على الإيصال الشهرى وإنشاء اسم مكان مميز للعداد مثل ( البيت – العيادة – المطعم - المحل ...).

4- كل شهر سيصل تنبيه مع بدء فترة التسجيل وفاتورتك على البريد الإلكترونى.

5- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من هذا الرابط .

6- تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أ : بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

ب : بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ج: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

3: يمكن أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.

وفيما يتعلق ببرنامج تسجيل قراءة عداد الكهرباء الموحد:_

هناك طريقة موحدة لقراءة عداد الكهرباء عن طريق الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وهو (أضغط هنا).

- بعد ذلك يتم الضغط أعلى خدمات العدادات لتسجيل قراءة العداد.

- كتابة رقم المحمول وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- تحديد شركة الكهرباء التابع لها المواطن ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.