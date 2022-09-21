رئيس شركة العاصمة الإدارية يفتتح معرض سيتي سكيب 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر وصفاء أرناؤوط:

انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض سيتي سكيب مصر، الحدث العقاري الأكبر والأكثر ثقة في السوق المصري.

وافتتح المعرض، المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أبو بكر سار، سفير السنغال في القاهرة، ولفيف من الخبراء وكبار المستثمرين بالقطاع العقاري.

ويستمر المعرض على مدار أربعة أيام من 21 الي 24 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، وتعتبر نسخة 2022 هي النسخة الأكبر من سيتي سكيب حيث تم تنظيم المعرض في 4 قاعات بمساحة تتجاوز 23 ألف متر مربع بمشاركة أكثر من 70 شركة من أفضل مطوري العقارات والوسطاء العقاريين الموثوق بهم.

وقال كريس سبيللر، نائب رئيس سيتى سكيب: نحن متحمسون للغاية لهذة النسخة من سيتي سكيب، حيث أن السوق المصري يمثل أحد اللاعبين الاستراتيجيين في مجال العقارات في المنطقة، ونحن نسعي الي تحقيق القيمة المضافة من استضافة الحدث للربط بين أكبر مطوري العقارات والمستثمرين ومشتري المنازل والهيئات الحكومية كل ذلك تحت سقف واحد، بهدف خلق الفرص والتعاون".

وأضاف سبيللر: "شهد المعرض هذا العام زيادة بنسبة 10٪ في عدد العارضين، بالإضافة إلى مشاركة قوية من المطورين الدوليين القادمين من اليونان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. كما شهد المعرض أيضأً زيادة بنسبة 30% في الشركات المشاركة للمرة الأولي في المعرض بما يبشر بأداء قوي للمعرض في دورته الحالية".

وعلى مدار أربعة أيام، سيستفيد الزوار والمستثمرون والمتخصصون في العقارات من معلومات موثوقة وحديثة عن ما يحدث في سوق العقارات بالإضافة الي الاطلاع علي أحدث عروض إطلاق المشاريع الحصرية في جميع الفئات: سكني، تجاري، ضيافة، أو تجزئة.