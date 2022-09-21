رئيس اتحاد المصريين بأمريكا يشاركان بالمهرجان السنوي لكنيسة ماريوحنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شارك السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس والساحل الغربي، في فاعليات المهرجان السنوي لكنيسة ماريوحنا -كوفينا- بولاية كاليفورنيا، والذي تعرض فيه الكنيسة معرضًا لبعض المشغولات اليدوية والأيقونات والأطعمة المصرية والعربية لدعم المحتاجين وكذلك الشراكة بين أعضاء الكنيسة والمجتمع والتواصل بينهم.

وحضر محمد بدر نائب السفير رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا، والمهندس هشام ستيتة نائب رئيس الاتحاد، ومجموعة من شباب الهيئة التأسيسية للاتحاد، وآباء كهنة الكنيسة القمص جورجيوس قلته والقس أغسطينوس حنا والقس يوحنا موريس والدكتور ساهر رئيس مجلس إدارة الكنيسة ونخبة كبيرة من الحضور والزوار، وشعب الكنيسة.

وقال رأفت صليب، رئيس الاتحاد العام للمصريين بأمريكا، في تصريحات سابقة إنه يشارك في العمل العام بأمريكا وذلك نابع من غيرة في قلبه للم شمل الجالية، مشيرًا إلى أن ولاية بأمريكا بها 70 ألف مواطن لا يعرف أحدهم الآخر، واليوم هناك فرصة لعمل التبادل التجاري والثقافي والاجتماعي.

وأضاف: اتحاد المصريين بأمريكا تمكن من ضم 9 ولايات لدعم العمل العام بمصر وكانت نقطة البداية ملف السياحة المصرية وكيفية دعمه.