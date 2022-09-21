قومي المرأة يشكل لجنة للتوعية بأهمية الملكية الفكرية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تشكيل لجنة " المرأة والملكية الفكرية " برئاسة الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس ووزيرة البحث العلمي السابقة، لتكون معنية بالعمل على مشروع "تمكين المرأة في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية".

جاء ذلك خلال استقبالها دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حالياً للمشاركة في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،وذلك لبحث سبل التعاون بين المجلس والمنظمة العالمية بشأن الملكية الفكرية وريادة الأعمال للمرأة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن تلك اللجنة الجديدة ستسعى نحو تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بحرفة " التلى" بإعتبارها حرفة مصرية تراثية أصيلة ، وذلك كبداية يتبعها حرف ومجموعات أخرى ، بالإضافة إلى تشجيع السيدات وتوعيتهن بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لدعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافي للمرأة ، ونشر ثقافة الملكية الفكريه والتوعية بها وبفائدتها كخطوه أولى نحو أن يكون لكل سيدة مشروعها الخاص بها كرائدة أعمال.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بإطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، متطلعة للتعاون مع المنظمة بشأن الملكية الفكرية وريادة الأعمال للمرأة خلال الفترة القادمة.

وأكدت الاهتمام الذي توليه مصر لدعم تمكين المرأة فى مجال الملكية الفكرية، للإستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ومن جانبه، أعرب دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن سعادته البالغة بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، قائلا "إنه أمر جيد أن نرى سعى الدول النامية والأقل نموا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية لحرفها وتراثها وابتكاراتها واعتبارها كأحد الأذرع القوية لها لدعم الاقتصاد المحلي لهذه الدول"، مؤكدا أهمية عمل هذه الدول على توعية مواطنيها بأهمية تسجيل الملكية الفكرية ومميزاتها .

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة اقتصادياً وبناء اقتصاد مبنى على المعرفة، مؤكداً أن المنظمة قد ساعدت الكثير من السيدات حول العالم في تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتهن مما كان له عائداً اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا كبير على هؤلاء السيدات ودولهم.

وبحث الجانبان ،خلال اللقاء، سبل التعاون بين المجلس والمنظمة العالمية في العمل على تمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.