شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

وزير التموين: رصيد الزيت يكفى 5 أشهر والدواجن المجمدة 6 أشهر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع المختلفة، موضحاً أن هناك رصيدا كافيا من الزيت بأنواعه يكفي 5.4 شهر، كما يتوافر رصيد من الدواجن المجمدة تكفي 6.2 شهر، ورصيد من اللحوم الحية يكفي 13.4 شهر، كما يوجد رصيد من المكرونة يكفي 5.4 شهر.

وزير التعليم: لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة، ولم تصدر اى قرارات بشأن تنظيم الثانوية العامة، وستعقد امتحانات العام الدراسى الجديد وفق العام الدراسى الماضى.

وكانت قد انتشرت شائعات حول تغيير نظام الثانوية العامة ليصبح مجموع الدرجات 450 بدلا من 410 وخروج مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من المجموع الكلى للثانوية العامة.

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين فى الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على نظام الامتحانات مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالى قصير لأسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسى.

الرئيس الصينى يدعو الجيش إلى الاستعداد للمشاركة فى أعمال قتالية حقيقية

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن جيش التحرير الشعبي الصيني "يجب أن يركز على الاستعداد لأعمال قتالية حقيقية".

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والاصلاح العسكري، التي عقدت في بكين.

وحضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1127 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1127 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية صعود من 1674 دولار إلي 1683 دولار ، ليواصل سعر الذهب محليا صعوده بسبب حركة الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 967 جنيها.

الذهب عيار 24 يسجل 1289 جنيها.

عيار 21 يسجل 1129 جنيها.

الجنيه الذهب 9016 جنيها.

السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطارات القاهرة / مرسى مطروح تدريجيا من الجمعة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس ابتداء من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف، على النحو الآتى:

اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 772/773 نوم + مكيف ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 22/9/2022 على أن يعود بقطار 775/ 774 نوم + مكيف ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 23/9/2022 .

وكذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 939 /940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 943 /942 ثالثة مكيفة ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 .

وأيضاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 1933 /1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 1935 /1936 ثالثة مكيفة ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم السبت الموافق 1/10/2022 .

رئيس الوزراء يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توطيد دعائم المنظومة الفكرية فى مصر ، مؤكدا أن منظومة الملكية الفكرية لها دور فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد كبير من الوزراء.

ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، و برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

السيدة انتصار السيسى: السلام روح الأديان السماوية والخيار الوحيد لتحقيق التعايش

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن السلام هو روح الأديان السماوية، ويظل هو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك:"لذا في اليوم العالمي للسلام، والذي يحتفل به العالم اليوم، نحتاج دائما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات".