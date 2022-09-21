شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تقرر زيادة بدل "الأتربة والشاشة" للعاملين لـ10 جنيهات لليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء زيادة بدل "الأتربة والشاشة" للعاملين بالوظائف الاتية " وصيانه الموزعات، صيانة الأكشاك، صيانة صناديق توزيع الجهد المنخفض، صيانة كابلات الجهد المتوسط، صيانة كابلات الجهد المنخفض، عمال الحفر، فنى تحكم، فنى موزعات، العاملين بالورش الإنتاجية بالسينية، الادارة العامة للحدادات، إدارة الصيانة، إدارة شبكات الاتصال والربط التابعين للادارة العامة لنظم المعلومات بقطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية"

حيث قرر المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء زيادة قيمة البدل بواقع 10 جنيهات عن كل يوم عمل فعلى، بدلا من جنيه كما كان محدد منذ عام 2011.

وياتى هذا القرار فى إطار حرص وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة و شركاتها التابعة على تحسين دخل العاملين بها.