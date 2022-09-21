شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: تحويلات المصريين بالخارج نقطة مضيئة فى مسيرة الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " تحويلات المصريين بالخارج نقطة مضيئة فى مسيرة الاقتصاد المصرى.. وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج لديهم رغبة قوية للاستثمار فى بلدهم وتحويل مدخراتهم.. وتؤكد: بحث سبل تنفيذ مشروع إنشاء شركة مساهمة وتعزيز مشاركتهم فى المشروعات التنموية والاستثمارية.





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