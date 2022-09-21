ضبط 41 كيلو حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسكندرية والإسماعيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط 41 كيلوجراما من مخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية والإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديريتى أمن (الإسماعيلية - الإسكندرية) تم ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وبحوزتهما 250 طربة لمخدر الحشيش وزنها 25 كيلو جراما ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

كما تم ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وبحوزته 160 طربة لمخدر الحشيش وزنها 16 كيلو جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2.87 مليون جنيه.