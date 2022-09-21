التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بحادث انقلاب ميكروباص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط، بينما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية لـ 9 آخرين أصيبوا في ذات الحادث تمهيدا لسؤالهم حول التفاصيل، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بالطريق الإقليمي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع "منال .ع. ال" 35 عام ، وإصابة كلا من "ألفت .م. أ" 26 عام ، "محاسن أ. ال " 27 عام ، "معتز .أ.ب" 8 سنوات، "إيمان .ع. م" 28 عام ، "محاسن. س" 30 عام ، "عواطف .ن.ع " 35 عام ، "عفاف ك. ن" 45 عام ، "شمس .خ.م " 8 سنوات، "أسماء.س" 34 عام ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.