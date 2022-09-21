حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي مهم بشأن التمريض وأسعار وأقساط وحدات "سكن لكل المصريين 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وإعلان وزارة الإسكان شروط طرح الشقق الجديدة، وتوقعات طقس الخميس.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرميين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى خادم الحرميين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

كما أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيي إلى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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الأرصاد تعلن طقس الخميس.. وارتفاع الحرارة بهذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية؛ ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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قمح يكفي 6.3 شهر.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين أرصدة السلع الأساسية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتوافر الأرصدة المختلفة من السلع الأساسية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر السلع الأساسية فd الأسواق.

وأشار الدكتور على المصيلحي إلى أن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتاً إلى الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع المختلفة، موضحاً أنه تم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، كما تتوافر كميات من السكر التمويني تكفي نحو 5.1 شهر.

وأضاف الوزير أن هناك رصيدا كافيا من الزيت بأنواعه يكفي 5.4 شهر، كما يتوافر رصيد من الدواجن المجمدة تكفي 6.2 شهر، ورصيد من اللحوم الحية يكفي 13.4 شهر، كما يوجد رصيد من المكرونة يكفي 5.4 شهر.

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التعليم تكشف حقيقة زيادة مجموع الثانوية العامة إلى 450 درجة في العام الجديد

نفى مصدر مسئول داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة المجموع الكلي للثانوية العامة 2023 من 410 درجات إلى 450 درجة، قائلا: "هذا الكلام عاري تماما من الصحة".

وأكد المصدر في تصريحات أدلى بها إلى الخليج 365، أنه لن يتم استبعاد مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مجموع الثانوية العامة، وعدم زيادة مجموع درجات الصف الثالث الثانوي لـ450 درجة.

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وزير الري: مؤتمر المناخ فرصة لتبادل الخبرات بمجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأن مصر لديها تجارب ناجحة في هذا المجال.. مشيرا إلى أن مؤتمر المناخ القادم (COP27) يمثل فرصة لعرض هذه التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في هذا المجال مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والمهندس سامح عمر بالمكتب الفني لوكيل الوزارة.

واستعرض الدكتور سويلم الموقف التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات.

وقال سويلم إن المشروع يهدف لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، فضلا عن التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 29 كيلومترا كأولوية أولى، لحماية أهالي المنطقة وممتلكاتهم والطريق الدولي الساحلي ومحطة كهرباء البرلس، ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون، والأراضي الزراعية المجاورة، وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات الصناعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الحماية في محافظات البحيرة ودمياط وبورسعيد بأطوال تصل إلى 29 كيلومترا، ويجرى الانتهاء من أعمال الحماية في محافظة الدقهلية بطول 11 كيلومترا.

وأشار وزير الري إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة، بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

ولفت إلى أن خطة وزارة الري المستقبلية تهدف إلى حماية الشواطئ من مشاكل النحر باستخدام تقنية التغذية بالرمال، لافتا إلى أن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تعكف حاليا على وضع مخطط عام لهذه الأعمال تمهيدا للبدء فيها لتتكامل مع الأعمال التي تم تنفيذها خلال هذا المشروع الرائد.

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تبدأ بـ 5413 جنيها.. الخطوط السعودية تعلن أسعار تذاكر العمرة لشركات السياحة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لنقل المعتمرين المصريين إلى السعودية لاداء مناسك العمرة والتي تنطلق أولى رحلاته في الأول من أكتوبر المقبل، وأوضحت الشركة في منشورها لوكلاء وشركات السياحة، أن أسعارها تشمل السفر من مطار القاهرة أو برج العرب الدوليين، خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى 15 يناير المقبل.

وحددت الشركة أسعار السفر لخط "القاهرة - جده - القاهرة" بسعر 3835 جنيها بالإضافة إلى ضرائب 1578 جنيها ليصل إجمالي السعر إلى 5413 جنيها، وسعر تذاكر الطيران لخط "القاهرة- جدة / المدينة المنورة- القاهرة" إلى 4435 جنيها بالإضافة إلي ضرائب 1496 جنيها ليصل إجمالي السعر إلى 5931 جنيها، كما حددت الشركة أسعار تذاكر الطيران لخط "القاهرة - المدينة المنورة/ جدة - القاهرة" بسعر 4935 جنيها بالإضافة إلى ضرائب 2067 جنيها ليصل إجمالي السعر إلى 7002 جنيه.

وأكدت الشركة أنه سيتم حساب الأمتعة وفقا للطلب، حيث يصل سعر القطعة 6 دولار بما يعادل 117 جنيها لكل خط سير، وأن الأسعار والضرائب قابلة للتغيير وفقا لتغير سعر الصرف.

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سكن لكل المصريين.. ننشر أسعار وأقساط الشقق ومواعيد التقديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي مواعيد شراء كراسات شروط سكن لكل المصريين، من مكاتب البريد.

وقال صندوق الإسكان الاجتماعي، إن موعد شراء كراسات الشروط يبدأ يوم يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وبداية من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أسعار وحدات سكن لكل المصريين:

- أسعار بيع الوحدات لمنخفضي الدخل تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه

- دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية لمبادرة البنك المركزي

- دفع مقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، ويتراوح مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

حساب الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي:

يتم سداد 15 ألف مقدم جدية الحجز، فإذا كانت الوحدة بـ 194 ألف سيتبقى 179 ألف جنيه، ووقت الاستلام سيتم سداد دفعة استلام والتي تقدر بـ30 ألف بشكل متوسط يمكن ان تزيد أو تقل وفقا لحالة العميل والتي تعتمد على السن والدخل الشهري.

وبالتالي سيتبقى من ثمن الشقة 149 ألف جنيه سيتم تقسيطهم على مدة التمويل التي تصل لـ30 سنة بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%.

لو كانت مدة التمويل 30 سنة سيكون القسط 624 جنيها كل شهر، وإذا كانت مدة التمويل 20 سنة سيكون القسط 823 كل شهر.

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توجيه مهم من الرئيس السيسي بشأن التمريض

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين.

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محمود محيي الدين: تكلفة مواجهة خسائر التغير المناخي تفوق الـ ٣٠٠ مليار دولار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز الثقة وروح التعددية بين جميع الأطراف المعنية من خلال دمج البعدين الإقليمي والمحلي في العمل المناخي بالإضافة إلى الوفاء بالتعهدات السابقة، محذرا من الانحراف عن الأهداف المرجوة خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم مما يسهم في دفع اجندة العمل المناخي والتنموي.

وأكد الدكتور محيي الدين على ضرورة التعاون مع القطاع التأميني لمواجهة الأضرار الحالية والمستقبلية الناجمة عن تغير المناخ، حيث إن تكلفة مواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي تفوق الـ ٣٠٠ مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باجتماع شراكة مراكش في اطار فعاليات أسبوع المناخ بنيويورك، حيث أكد رائد المناخ على ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون الاقتصادي بين مختلف الدول.

وخلال كلمته، أبرز محيي الدين اولويات قمة المناخ القادمة المزمع عقدها نوفمبر القادم بشرم الشيخ والتي تستند إلى اتفاقية باريس و تركز على إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، خصوصا الالتزام بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ١.٥ درجة مئوية، والتكيف معاها وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي علاوة على ملف التمويل.

وفيما يتعلق بإجراءات التخفيف من اثار التغير المناخي، أشار رائد المناخ إلى وجود تقدم ملحوظ في هذا الملف وتجاوب من جانب القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية ولكن هناك حاجة الى بذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل اللازم من خلال وسائل تمويلية ميسرة و خفض الديون حيث أن ٦١ بالمئة من تمويل المناخ في العالم يعتمد على الاقتراض مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون في ظل ارتفاع معدلات التضخم .

وفيما يتعلق بالتكيف مع آثار التغير المناخي، أشار محيي الدين الى التوصل الى عدد من الحلول الجيدة، منوها الى مخرجات المنتديات الإقليمية الأربعة التي نظمتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع اللجان الإقليمي للأمم المتحدة ورواد المناخ حيث أسفرت تلك المنتديات عن أكثر من سبعين مشروعا قابلا للتمويل والاستثمار والتنفيذ.

ووفقا لما ذكره رائد المناخ، فنصف هذه المشروعات تتعلق بالتكيف مع اثار التغير المناخي والملفات ذات الصلة وسط ردود أفعال ايجابية من ممثلي القطاع الخاص .

وأوضح محيي الدين أنه يجرى حاليا العديد من النقاشات مع البنوك الاستثمارية ومختلف المؤسسات الخاصة بشأن تمويل تلك المشروعات المقرر عرضها بقمة المناخ القادمة لشرم الشيخ.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة حشد مزيد من الجهود لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخية، مشيرا إلى الكارثة الإنسانية والخسائر الجسيمة التي تكبدتها باكستان جراء التغير المناخي.

كما أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة ربط موازنات الدول بأولويات الخطط التنموية وتطبيق النماذج القابلة للتنفيذ وفقا لاحتياجات تلك الدول، مشيرا إلى دور القيادات السياسية في فتح آفاق جديدة للتمويل والتكنولوجيا اللازمين لتعزيز العمل المناخي والتنموي.

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