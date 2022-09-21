الأحوال المدنية تبحث عنه.. بيان جديد من نقابة الأطباء بشأن ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء، إنها تتابع سير التحقيقات في البلاغ الذي سبق وأن تقدمت به يوليو الماضي ضد اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، والذي اتهمته فيه بالخروج على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه السب والاتهامات المرسلة ضد جموع أطباء مصر وتحريض الرأي العام ضدهم وبث الضغينة بين فئات المجتمع.

وقال إحسان السعيد محامي النقابة العامة للأطباء إنه بمتابعة سير التحقيقات في المحضر رقم ٤٠٦١ لسنة ٢٠٢٢ جنح قصر النيل والمنظور أمام نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار محمد الدكروري مدير النيابة تحت رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٢ حصر تحقيق، تبين أن النيابة العامة استدعت اللاعب للمثول أمامها للتحقيق إلا أنه تبين عدم وجوده في العنوان المثبت لديها وعليه كلفت النيابة العامة مصلحة الأحوال المدنية بالبحث عن العناوين المثبتة لإقامة اللاعب لطلبه للمثول للتحقيق.

من ناحيته أكد د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أن نقابة الأطباء لن تغفل عن متابعة كافة الأمور المتعلقة بحقوق الأطباء ومن ضمنها متابعة سير التحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها نقابة الأطباء ضد من وجه إهانة إلى الأطباء أو اعتدى عليهم بأي شكل من الأشكال حتى يتم محاسبته.

وقال إن هناك هوة عميقة وفجوة واسعة بين النقد والهجوم، ونقابة الأطباء تتفهم النقد بل وتطلبه لتحسين أداءها وتصحيح أخطاءها، إلا أن نقابة الأطباء لن تقبل أية إساءة أو إهانة لكيانها أو أعضائها الأطباء.

كانت نقابة أطباء مصر تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد أحمد حسام ميدو، اتهمته فيه بتوجيه ألفاظ السب والقذف ضد جموع أطباء مصر ونشر أخبار كاذبة أدت إلى تكدير السلم العام وتوجيه الإهانة لمؤسسات الدولة.

وكان ميدو هاجم الأطباء والقطاع الطبي في مصر، جراء ما ذكره بـ"رفض عدد من المستشفيات الكبرى، استقبال والد زوجته المريض بالسرطان، بعد تدهور حالته خلال إجازة العيد، نتيجة لإجازات الكثير من الأطباء، وفق قوله، وتوفي لاحقاً.