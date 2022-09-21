ينفذها مجلس الوزراء.. خطة جديدة لتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، اللواء عصام خضر مستشار مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يرافقه وفد من أعضاء المركز.

وعرض الوفد على البابا الخطة الخاصة بمشروع تطوير نقاط مسار العائلة المقدسة الذي سينفذه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث من المرتب له تنفيذ المشروع باستخدام أحدث تقنيات التصوير، بغرض الترويج السياحي لمسار العائلة المقدسة سواء في الخارج أو في مصر، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية ذات الصلة، ووسائل التواصل الاجتماعي.