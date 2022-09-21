بشائر الفرحة مستمرة.. عضو "العفو الرئاسي" ينشر صورا للمسجونين المفرج عنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نشر محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، قبل قليل، صورا لبعض المفرج عنهم بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالعزيز في منشور له عبر صفحته بـ"فيسبوك"، الأربعاء:"فرحة أهالي المفرج عنهم اليوم في استقبالهم، وتستمر بشائر الفرحة بإذن الله".

كانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ويجرى الإفراج عن ٢٨ من المحبوسين على ذمة قضايا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت اللجنة، في بيان لها بأنها مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للافراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت: نتوجه جميعا بالشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، كما نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة.​

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